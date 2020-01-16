"Зелене світло" гральному бізнесу та плівки Гончарука. Народні обранці у Верховній Раді тільки й встигали коментувати компромат на прем'єр-міністра, який учора з'явився в Інтернеті. А в перервах - тиснули на кнопки та ухвалювали закони.

Що наговорили та що наголосували - про це далі

Учора ці записи розмови нібито прем'єр-міністра злили в мережу.

"Я полный профан в экономике , но что я понимаю…"

Сьогодні прем'єр у відеозверненні поспіхом обігрує сказану фразу:

"Нашій національній валюті починають довіряти. І якщо це не позитивні зміни для нашої економіки - то я в ній повний профан", - стверджує Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України

А в Раді - тільки й розмов про почуте.

"Мы понимали, что Гончарук профан в экономике, я об этом ни раз говорил с трибуны, единственное, что удивительно, что это все сам говорит Гончарук", - заявив Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".

І якщо в опозиційних фракціях налаштовані категорично, то в монобільшості, яка, власне, й призначала прем'єра та міністрів, утримуються від будь-яких висновків. Мовляв, сама поява запису - це провокація, слова - змонтовані, про відставку очільника уряду - не йдеться. Хоча поспілкуватись із Гончаруком "Слуги народу" не проти. Учора він на засідання фракції не прийшов.

"Ми будемо вимагати, щоби він прийшов на фракцію і все таки пояснив, що насправді відбувається, і навіть якщо він профан в економіці - він може чогось не знати, тут така справа, він має спеціалістів, як мають знати краще за нього. Я думаю, що це питання треба вирішувати - так може кабінет міністрів у такому складі і за такого голосування перебувати далі на своїх посадах, чи ні. І тут питання політичної відповідальності", - заявила Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

А з порядку денного, тим часом, познімали всі скандальні питання. Ще зранку планували розглядати зміни до регламенту, які запроваджували нові правила розгляду законопроектів, але потім ухвалювати документ у пропрезидентській фракції передумали. А порівняльна таблиця до законопроекту про ринок землі так і припадатиме пилом у кулуарах, оскільки й це питання відклали.

"Вчора було засідання у голови Верховної Ради, на якому було прийнято рішення, що робоча група від нашої фракції і робоча група від Агрокомітету - будуть розглядати правки, які надала наша фракція - їх приблизно 3 тисячі. Після того, як робоча група відпрацює правки - потім вони будуть внесені на комітет і буде пройдений весь механізм розгляду правок і потім - внесений в зал. Наша позиція не змінилась - ми вважаємо, що продаж землі повинен бути тільки після всеукраїнського референдуму", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Натомість у порядку денному повторно з'явився законопроект про легалізацію грального бізнесу. В грудні самі ж "Слуги народу" провалили голосування. Та за зимові канікули - позиція змінилась.

"Когда человек за два дня меняет свое мнение - значит на него либо надавили, либо купили. Сегодня люди, у которых остались еще хоть какие-то копейки - могут отнести их в игровые автоматы, проиграть там все на свете, и я даже не знаю, чем руководствовались люди, которые подали этот законопроект", - зазначив Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Монобільшість каже: піклується про прибутки держбюджету. А законопроект - доопрацювали й викинули звідти суперечливі норми, як то: дозвіл на розміщення гральних автоматів у торговельних центрах.

"Це мільярдні надходження до бюджету - за рахунок ліцензій, за рахунок сплати податків. Передбачено, що гральні автомати знаходяться тільки в готелях 3,4,5 зірок, а казино - тільки в 5-зіркових готелях, віковий ценз було встановлено з 18 до 21 року. Також було підвищено і покарання за організацію нелегального бізнесу", - заявив Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу".

"Вони очікують 4 млрд грн надходжень в бюджет економіки - так для цього треба, щоб більше 40 млрд українців програли, по-інакшому ви ці гроші в бюджет не отримаєте. Держава - це не бізнес, держава - це велика кількість функцій, в тому числі по захисту суспільної моралі. Ми знаємо, що таке лудоманія, - це хвороба, яка затягує людей грати", - наголосив Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

Поки законопроект ухвалений лише в першому читанні й переважно голосами "Слуг народу". Опозиційні фракції вже готують свої зауваження до документа.

"До другого читання ми обов'язково з колегами підготуємо цілий ряд правок, це про заборону грального бізнесу в інтернеті, також про те, щоби забрати в 3-4 зіркових готелях можливість розміщення гральних автоматів", - говорить Галина Васильченко, народний депутат, "Голос".

"Мы обращаемся в правоохранительные органы - ни в коем случае не допустить возобновления нелегального игорного бизнеса, и мы обращаемся ко всем общественным движениям - сейчас в Комитет финансовой политики будет готовится закон об игорном бизнесе ко второму чтению. Объединяем усилия, сделаем все, чтобы не допустить игроманию в Украине", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Натомість остаточно нардепи ухвалили низку законів, зокрема про повну загальну середню освіту та адміністрування податків.

"Ми піднімаємо ставки для тютюну, урівнюємо ставки на різні види тютюнової продукції - це рідкий табак, айокси, ми піднімаємо ці акцизи до рівня цигарок з фільтром. По руді - на 50% піднімається ставка на руду. Щодо газу - ми не чіпаємо взагалі ніяким чином ставки, які були встановлені задля збільшення видобування газу в державі", - заявив Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу".

І загалом - більшість часу обранці присвятили податковим та економічним законопроектам, оминаючи скандальні теми.