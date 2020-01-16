Министр развития общин и территорий Алена Бабак покидает свой пост. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свой источник в правительстве.

Известно, что в ближайшее время в Верховную Раду Украины направят представление на увольнение Алены Бабак. Сама министр уже написала заявление об уходе по собственному желанию.

"Сначала Кабинет министров подаст представление на увольнение Алены Бабак. Она написала заявление по собственному желанию", - сообщил собеседник издания.

Кто займет пост министра развития общин и территорий Украины?

По данным источника издания, обсуждается кандидатура главы Ивано-Франковской областной госвударственно администрации Дениса Шмигаля.

"Сейчас Денис Шмигаль рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на пост министра", -сказал собеседник.

Напомним, что разговоры о том, что премьер-министр Украины может сложить свои полномочия появились после того, как на You-Tube выложили аудиозапись общения премьера с финансовым блоком правительства и НБУ.

Позже Кабмин опубликовал опровержение касательно информации об отставке премьер-министра Алексей Гончарука.