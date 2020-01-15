В среду, 15 января, в Кабинете министров Украины опровергли информацию об отставке премьера страны Алексея Гончарука.

"Кабинет Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, распространяются в сети Интернет. Информация об отставке Премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте украинского правительства.

Скриншот: kmu.gov.ua

Напомним, что разговоры о том, что премьер-министр Украины может сложить свои полномочия появились после того, как на You-Tube выложили аудиозапись общения премьера с финансовым блоком правительства и НБУ.

Напомним, что ранее стало известно, что правительство России уходит в отставку. Президент России подписал указ. А также читайте, кто может стать следующим премьер-министром России.