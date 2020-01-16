Щедрий вечір у зоні відчуження. Сюди завітали волонтери разом з українською художницею Зінаїдою та науковці "Держцентру" захисту культурної спадщини від техногенних катастроф - із гостинцями й щедрівками.

Тих, хто залишився на цій землі після аварії на Чорнобильській АЕС, зовсім небагато. Усі вони - люди похилого віку. Для них спробували відтворити новорічну традицію та привнести свято в оселі.

"Стільки любові, стільки чистого сприйняття ми отримали своїм візитом і така взаємодія вона дуже емоційна, вона дуже така реальна - і цього не вистачає нам в міському середовищі, у сучасному світі. Але це не те, що ми переносимось в інші часи, це існує зараз в сучасні часи, існує така територія, такі люди, такі відносини. Нас пригощали суто місцевими стравами і я ніколи не їла в житті кутю, яка зроблена з риса, пшениці, молока і яйця - це називається багата кутя, вона готується тільки на Щедрий Вечір", - зазначила Zinaїda, художниця.