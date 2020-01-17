Отставка Гончарука: в Евросоюзе прокомментировали ситуацию [ Редактировать ]
Европейский союз продолжит сотрудничество с правительством Украины, несмотря на отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, о которой он объявил 17 января.об этом заявил посол европейского союза в Украине Матти Маасикас в ефире Hromadske.
"У нас - и у меня лично - очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться", - сказал он.
Дипломат добавил, что ситуация с подставкой премьер-министра Украины Алексей Гончарука никоим образом не повлияет на сотрудничество между украинским правительством и Европейским союзом.
"Внутренняя политика - это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - отметил Маасикас.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагают, что данное решение главы Кабинета министров Украины была вызвана опубликованной аудиозаписью его разговора сотрудниками Национального банка Украины.
Депутат Давид Арахамия прокомментировал данное решение премьер-министра и сказал, что его партия проголосует за отставку главы Кабинета министров только в том случае, если ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский.
Позже здание Верховной Рады Украины появился премьер-министр Алексей гончарук. Он выступил с заявлением. Премьер-министр сказал, что правительство работает в штатном режиме, несмотря на последнее обстоятельства.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам выяснить, кто вел прослушку в кабинете премьер-министра Гончарука.
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