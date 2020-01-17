Глава фракции "Слуга народа "Давид Арахамия заявил, что партия готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Депутат также назвал условие для принятия данного решения парламентариями. Об этом сообщает "Остров".

Партия "Слуга народа" готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если президент Владимир Зеленский примет его заявление.

"Сейчас будем ждать, каким образом отреагирует президент. Если президент поддержит идею его отставки, а вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше", - подчеркнул Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что "не видит реальных причины", по которым Гончарук должен уходить в отставку.

"На переправе коней не меняют", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

После этого спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что запланированного на сегодня часа вопросов к правительству не будет. Тем не менее министр иностранных дел Украины Вадим пристайко ответил на вопросы парламентариев и сообщил ,чтоИ готов передать Украине черные ящики после того, как их осмотрит международная комиссия.