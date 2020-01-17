Президент Украины Владимир Зеленский хочет знать, кто поставил прослушку и записывал совещание Алексея Гончарука с министрами и представителями Национального банка Украины. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Соответствующую задачу глава государства поставил в ходе встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

"Требую, чтобы за две недели, как можно быстрее мы получили с вами информацию - кто вел записи. Найти, кто это сделал и разобраться".

Зеленский отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет,- сказал президент.

Владимир Зеленский также требует в течение двух недель наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь места в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности.

Напомним, я несколько дней назад в сети появилась аудиозапись будто бы разговора премьер-министра Украины Алексей Гончарука с сотрудниками Национального банка Украины, в котором глава Кабинета министров отметил непрофессиональность президента государства.

Спустя несколько часов пресс-служба Кабинета министров Украины заявила, что вся информация, опубликованная в СМИ - это фейк.

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку после этого он отправился в здание Верховной Рады украины, где с трибуны выступил с заявлением и сказал что кабинет министров продолжит свою работу в штатном режиме.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал такое решение главы Кабинета министров и сказал, что его партия проголосует за отставку Гончарука только после того, как ее примет президент Украины Владимир Зеленский.