В Днепре произошло страшное ДТП с детьми в салоне (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 18 января, в Днепре на улице Космической произошло жуткое ДТП. Известно, что в аварии столкнулись BMW и Skoda. В результате происшествия двух пострадавших в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, BMW спускался вниз по Космической. На повороте водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения, где он "влетел" под Skoda, которая ехала вверх.
Водитель и пассажирка последнего получили серьезные травмы - переломы, ушибы позвоночника, ссадины и травму головы. Их госпитализировали медики скорой помощи. Кроме них в салоне Skoda были двое детей. Оба находились в детских креслах и были пристегнуты, благодаря чему остались целыми и невредимыми. Водитель BMW также травм не получил.
Патрульный экипаж на месте - инспекторы опрашивают участников аварии и очевидцев, а также ждут следователя по ДТП, который будет выяснять, при каких обстоятельствах произошла авария.
Ранее сообщалось, что в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами.
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