В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами [ Редактировать ]
ДТП в Польше
В Польше произошло жуткое ДТП возле Кобиела. Грузовик и автомобиль столкнулись, из-за чего погибли двое украинцев. Об этом сообщают польские СМИ.
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ДТП произошло 14 января. Двое молодых парней погибли еще до приезда спасателей. Как выяснилось, что погибшие - из села Большая Городница Ровенской области.
Ранее сообщалось, что в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.
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