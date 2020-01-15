В Польше произошло жуткое ДТП возле Кобиела. Грузовик и автомобиль столкнулись, из-за чего погибли двое украинцев. Об этом сообщают польские СМИ.

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ДТП произошло 14 января. Двое молодых парней погибли еще до приезда спасателей. Как выяснилось, что погибшие - из села Большая Городница Ровенской области.