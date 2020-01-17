В Днепропетровской области на автодороге "Знаменка-Луганск-Изварено" произошло ДТП. Известно, что автомобиль Citroеn сбил мужчину. В результате пострадавшего госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел возле заправки Shell, перед развязкой на Харьков. По предварительной информации, Citroen ехал в сторону Новомосковска, когда на проезжую часть выскочил мужчина. Со слов очевидцев, удар был настолько сильный, что пешеход перелетел через автомобиль, а одежда частично с него слетела.

Читайте также В Днепре столкнулись два автомобиля Mazda (видео)

Медики делали все, чтобы вернуть мужчину к жизни, но безуспешно - от полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность умершего - не установлена, предварительно известно, что ему около 40 лет.

Правоохранители разыскивают возможных свидетелей аварии.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.

Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.

Добавим, что в Киеве BMW на скорости "влетел" в заправку, а в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу людей.