Британці перепросили за віднесення тризубу до символів екстремізму [ Редактировать ]
Велика Британія перепрошує за розміщення українського тризуба до посібника з протидії екстремізму. Відповідну заяву розмістили на сторінці посольства у Фейсбукові.
"Тризуб як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне та культурне значення для України", - йдеться у заяві.
Проте у ній не поточнюють чи будуть британці переробляти посібник. Напередодні у вітчизняному МЗС вимагали видалити з антитерористичного посібника елемент української державної символіки.
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