У МЗС вимагали видалити з антитерористичного посібника елемент української державної символіки

Велика Британія перепрошує за розміщення українського тризуба до посібника з протидії екстремізму. Відповідну заяву розмістили на сторінці посольства у Фейсбукові.

"Тризуб як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне та культурне значення для України", - йдеться у заяві.

Проте у ній не поточнюють чи будуть британці переробляти посібник. Напередодні у вітчизняному МЗС вимагали видалити з антитерористичного посібника елемент української державної символіки.