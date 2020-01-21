Huawei изобрела альтернативу Google Maps [ Редактировать ]
Компания Huawei изобрела новый сервис, который заменит Google Maps. Теперь в смартфонах Huawei пользователи будут использовать карты другой компании и запустят Huawei Maps. Об этом сообщает пишет Reuters.
Из-за того, что компания находится под санкциями США и они лишились права использовать Google-сервисы на своих устройствах.
Компания Huawei решила искать обходные пути, поэтому она долгое время вела переговоры с нидерландской фирмой TomTom.
Они заключили сделку некоторое время назад, но об этом стало известно лишь сейчас. Цену сделки не оглашают. Данные TomTom будут использоваться в гаджетах Huawei в разных приложениях, которые объединены системой Android.
Теперь китайская компания может законно использовать свой сервис Huawei Maps, который будет основываться на картах TomTom.
Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила "умный" девайс для ногтей. Новинка имеет два режима работы. Также устройство поддерживает функцию интеллектуального отключения. А также, мы писали о том, что Huawei представит новые беспроводные наушники.
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