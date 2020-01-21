Компания Huawei изобрела новый сервис, который заменит Google Maps. Теперь в смартфонах Huawei пользователи будут использовать карты другой компании и запустят Huawei Maps. Об этом сообщает пишет Reuters.

Из-за того, что компания находится под санкциями США и они лишились права использовать Google-сервисы на своих устройствах.

Компания Huawei решила искать обходные пути, поэтому она долгое время вела переговоры с нидерландской фирмой TomTom.

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Они заключили сделку некоторое время назад, но об этом стало известно лишь сейчас. Цену сделки не оглашают. Данные TomTom будут использоваться в гаджетах Huawei в разных приложениях, которые объединены системой Android.

Теперь китайская компания может законно использовать свой сервис Huawei Maps, который будет основываться на картах TomTom.

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