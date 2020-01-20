В WhatsApp произошел массовый сбой [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 января, в работе приложения WhatsApp произошел массовый сбой. Об этом сообщают данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы в работе различных интернет-ресурсов.
Так, отмечается, что сбои в приложении наблюдаются примерно с 12:35 по киевскому времени. Пользователи испытывают сложности с подключением к серверу (92%), доступом к веб-сайту (3%) и авторизацией (3%).
Кроме того, пользователи социальных сетей пожаловались на некорректную работу мессенджера. В частности, они отметили, что в приложение перестало загружаться фото и видео, а также возникли проблемы с отправкой и получением голосовых сообщений.
Раньше сообщалось о том, что Facebook массово удаляет пользователей. А также в Instagram пропали лайки.
Добавим, что в Instagram появилась новая функция. Также, podrobnosti.ua писали о том, что в Microsoft изобрели ноутбук на солнечной энергии.
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