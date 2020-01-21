Убийство Гандзюк: Павловский не признает вину [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, Печерский районный суд Киева начал заседании по избранию меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому. Об этом сообщает Lb.ua.
Мужчина отверг все обвинения в причастности к нападению на активистку.
"Приезжал Торбин (признан виновным в исполнении убийства), одолжил денег у меня. По Катерине Гандзюк мы никогда не разговаривали с Торбиным", - утверждает Павловский.
Он также заявил, что не знал о подготовке нападения на Гандзюк и не влиял на местных полицейских.
"Я не мафиози - я просто нормальный человек. Я Екатерину Гандзюк никогда не знал и не видел. Даже о ней никогда не разговаривал", - сказал подозреваемый.
Павловский также объяснил, почему не присутствовал на предыдущих заседаниях суда. По его словам, он лечился в одесской больнице, где ему сделали две операции на тазобедренном суставе.
На заседание суда, где избирают меру пресечения Павловскому, также пришли активисты организации "Кто заказал Катю Гандзюк".
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.
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