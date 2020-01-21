Во вторник, 21 января, Печерский районный суд Киева начал заседании по избранию меры пресечения подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому. Об этом сообщает Lb.ua.

Мужчина отверг все обвинения в причастности к нападению на активистку.

"Приезжал Торбин (признан виновным в исполнении убийства), одолжил денег у меня. По Катерине Гандзюк мы никогда не разговаривали с Торбиным", - утверждает Павловский.

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Он также заявил, что не знал о подготовке нападения на Гандзюк и не влиял на местных полицейских.

"Я не мафиози - я просто нормальный человек. Я Екатерину Гандзюк никогда не знал и не видел. Даже о ней никогда не разговаривал", - сказал подозреваемый.

Павловский также объяснил, почему не присутствовал на предыдущих заседаниях суда. По его словам, он лечился в одесской больнице, где ему сделали две операции на тазобедренном суставе.

На заседание суда, где избирают меру пресечения Павловскому, также пришли активисты организации "Кто заказал Катю Гандзюк".

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.