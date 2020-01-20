Дело Гандзюк: обвиняемого задержали [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании обвиняемого по делу об убийстве херсонской активисты Екатерины Гандзюк после массовых обысков в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Также СБУ опубликовала два фото, на одном из которых пачки денег лежат на стелажах. При этом не сообщается, что это за деньги, и о какой сумме идет речь.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк.
Обвиняемым является бывший помощник народного депутата Игорь Павловский, о задержании которого ранее сообщили СМИ.
В СБУ также сообщили, что лица, которые подозреваются в нападении на Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. "Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. А руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - уточнили в ведомстве.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства
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