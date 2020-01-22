Армия в Украине: срок призыва сократят [ Редактировать ]
В Украине хотят сократить срок призыва на срочную службу. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что министерство сейчас работает над этим вопросом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическим центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает.
По его словам, на данный момент срочная служба составляет примерно 10%.
То есть она не отыгрывает особенно большого влияния на способности (ВСУ), тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции Объединенных сил.
"Конечно, есть смысл уменьшать срок (службы). Многие не хотят (служить), потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее", - признал министр.
В связи с этим Загороднюк выступает за сокращение срока службы:
Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях - но не в зоне ООС - где они получат опыт.
При этом глава Минобороны признал, что "гораздо легче построить вообще новую" систему, чем реформировать ту, что есть.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в армию будут забирать прямо со школьной скамьи.
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