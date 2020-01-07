Пассажиры стали "заложниками" поезда по пути в Борисполь [ Редактировать ]
Во вторник, 7 января, в Киеве новый поезд, который ездит от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта Борисполь, сломался в пути. Об этом сообщает LB.ua.
Поломка произошла около 14:15.
"Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на Pesa (одновагонный экспресс)", - пояснил свидетель ЧП.
Позже в "Укрзализныце" уточнили, что поезд сделал вынужденную остановку.
"Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолеты. Их пересадили в другой состав и доставили до аэропорта", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве с центрального вокзала экстренно эвакуируют людей.
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