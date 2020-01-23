В Украине объявили штормовое предупреждение, в частности по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также, в Укравтодоре рассказали о том, что в западных областях, в Винницкой, Харьковской и Луганской ожидается снег.

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В Донецкой и Запорожской ожидаются сильные дожди со снегом.

Мы писали о том, какую погоду стоит ожидать украинцам 23 января. По всей стране пройдут дожди со снегом.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца. Также мы писали о том, что в Карпатах неожиданно пошел снег.

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