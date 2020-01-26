В Авдеевке нашли обгоревшие трупы мужчин [ Редактировать ]
В субботу, 25 января, в Донецкой области в Авдеевке нашли обуглившиеся трупы мужчин. Известно, что они погибли в результате пожара в летней кухне. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.
Отмечается, что погибшие были 1971 и 1962 года рождения.
"В 13:52 на телефон Службы спасения поступила информация о пожаре, который произошел в хозяйственной постройке по адресу: Авдеевка, ул. Независимости", - сказано в сообщении.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в отдельно построенной летней кухне. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.
Ранее мы писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
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