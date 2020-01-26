В субботу, 25 января, в Донецкой области в Авдеевке нашли обуглившиеся трупы мужчин. Известно, что они погибли в результате пожара в летней кухне. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что погибшие были 1971 и 1962 года рождения.

"В 13:52 на телефон Службы спасения поступила информация о пожаре, который произошел в хозяйственной постройке по адресу: Авдеевка, ул. Независимости", - сказано в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в отдельно построенной летней кухне. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.

Ранее мы писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.