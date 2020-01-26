В Николаеве заживо сгорела пенсионерка [ Редактировать ]
В субботу, 25 января, в Николаеве по переулку Гаражном случилось происшествие. Известно, что у одного из частных домов произошел пожар в летней кухне, в результате чего погибла 81-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧНС Украины в области.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Они сразу же обнаружили в доме тело погибшей женщины.
Отмечается, что пожар полностью охватил летнюю кухню и начал перекидаться на жилой дом, расположенный рядом, также возникла угроза распространения огня на соседние дома. Причина его возникновения устанавливается.
К тушению от ГСЧС привлекалось 10 человек, 4 единицы техники. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики.
Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.
Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
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