Пожары в Австралии: количество погибших животных превысило миллиард [ Редактировать ]
В Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных. Такое заявление сделал эколог из Сиднейского университета Крис Дикман. Об этом сообщает издание HuffPost.
Ученый подчеркнул, что первоначальная оценка в 480 млн жертв среди животных была слишком скромной и охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс.
"Первоначальная цифра - 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и это число устарело. Сейчас уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе", - отметил эколог.
По его словам, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, как подчеркивает ученый, потери уже превысили 1 млрд.
Так, ученый-эколог из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил такие оценки. По его словам, если учитывать распространение пожаров, то 1 млрд погибших - скромное предположение.
Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.
При этом оценки потерь животных в Университете Сиднея не включает домашний скот. В правительстве считают, что потери превысят 100 тыс. животных.
Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек.
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