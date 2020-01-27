Игрок NBA Коби Брайант погиб вместе с дочерью [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает TMZ.
Вместе с легендой погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Девочка летела на свою игру по баскетболу. Вертолет из аэропорта Джона Уэйна направлялся в аэропорт Сан-Габриэль в Эль-Монте, где должен был состояться матч.
В этом вертолете, по стечению обстоятельств, была девочка, которая играла в одной команде с дочерью Брайанта, а также ее отец. Но, жены Коби на борту вертолета и других его детей не было.
Как выяснилось, перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Все детали катастрофы выясняют.
Коби все двадцать лет игровой карьеры в NBA играл только в одном клубе - "Лос-Анджелес Лейкерс". Он был атакующим защитником. Коби считают одним из лучших игроков за всю историю баскетбола.
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