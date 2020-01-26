Коби Брайант разбился в авиакатастрофе [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает TMZ.
Отмечается, что Брайант и еще три человека летели на частном вертолете в Калифорнии.
По сообщениям СМИ, Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится. Перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Причина крушения расследуется.
Коби Брайант - профессиональный баскетболист, выступавший в НБА в течение 20 сезонов за "Лос-Анджелес Лейкерс". Играл на позиции атакующего защитника. Считается одним из лучших игроков за всю историю баскетбола.
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