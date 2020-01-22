В среду, 21 января, скончался звезда известный актер, режиссер и сценарист Терри Джонс. Мужчина был звездой комик-группы "Монти Пайтон". Об этом сообщает BBC News.

На момент смерти ему было 77 лет.

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О смерти артиста сообщил его агент. У звезды было редкое заболевание - лобно-височная деменция.

Терри Джонс совместно с Терри Гиллиамом создал фильмы "Монти Пайтон и Священный Грааль" и "Смысл жизни по Монти Пайтону", выступил режиссером ленты "Житие Брайана по Монти Пайтону", снял комедии "Эрик-викинг" и "Ветер в ивах".

Во всех этих лентах Джонс также выступил сценаристом и актером. Последней режиссерской и сценарной работой Джонса стал фильм "Все могу" с Саймоном Пеггом в главной роли.

"Монти Пайтон" - британская комик-группа, существовавшая с 1969-го по 2014 год. В нее входили Джонс, Гиллиам, Грэм Чэпмен, Джон Клиз, Эрик Айдл и Майкл Пейлин.

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