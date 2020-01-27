Известная актриса пропала без вести [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, появилась информация о том, что в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом сообщает портал "Новина" в Telegram.
Звезда известна по таким картинам, как "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания" и прочие. В 2010 году она стала одним из членов жюри украинского шоу талантов "Украина слезам не верит".
У женщины есть свой дом в этой стране, где она и проживает на постоянной основе.
Однако уже целые сутки не выходит на связь.
В субботу, 25 января, Андрейченко была в гостях у подруги в Канкуне, тогда же жаловалась на плохое самочувствие. Но все же села в машину - и с тех пор не отвечает.
"Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось", - сообщил директор актрисы Ян Трунцев.
Пока представители Андрейченко не заявляли в полицию.
Ранее мы писали о том, что в России пропала известная 75-летняя артистка. По предварительным данным, она вышла прогуляться вместе с сиделкой и собакой вечером и не вернулась домой.
Также мы писали о том, что умер знаменитый российский художник. Тем в ременем, в Киеве искали девушку с сними волосами.
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