В понедельник, 27 января, появилась информация о том, что в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом сообщает портал "Новина" в Telegram.

Звезда известна по таким картинам, как "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания" и прочие. В 2010 году она стала одним из членов жюри украинского шоу талантов "Украина слезам не верит".

У женщины есть свой дом в этой стране, где она и проживает на постоянной основе.

Однако уже целые сутки не выходит на связь.

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В субботу, 25 января, Андрейченко была в гостях у подруги в Канкуне, тогда же жаловалась на плохое самочувствие. Но все же села в машину - и с тех пор не отвечает.

"Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось", - сообщил директор актрисы Ян Трунцев.

Пока представители Андрейченко не заявляли в полицию.

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