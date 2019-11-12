Ищут третьи сутки: в Киеве пропала девушка [ Редактировать ]
9 ноября в Киеве девушка ушла из дома и не вернулась. Правоохранители Киева начали розыски. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции
Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, волосы темно-коричневые до плеч. Девушка была одета в темную длинную куртку цвета оливы, синие джинсы, черные ботинки.
По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - без вести пропавшая.
Ранее сообщалось, что в Киеве ищут девушку с синими волосами.
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