В России пропала известная артистка [ Редактировать ]
В России пропала известная 75-летняя артистка. По предварительным данным, она вышла прогуляться вместе с сиделкой и собакой вечером, 14 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.
Сиделка обратилась в полицию, сейчас поисками артистки занимаются столичные органы. Мария Стерникова не имеет при себе мобильного и страдает от болезни Альцгеймера.
Мама актера Александра Носика всю жизнь проработала в Малом театре и активно снималась в кино.
Ранее сообщалось, что умер знаменитый российский художник.
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