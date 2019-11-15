В России пропала известная 75-летняя артистка. По предварительным данным, она вышла прогуляться вместе с сиделкой и собакой вечером, 14 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.

Сиделка обратилась в полицию, сейчас поисками артистки занимаются столичные органы. Мария Стерникова не имеет при себе мобильного и страдает от болезни Альцгеймера.

Мама актера Александра Носика всю жизнь проработала в Малом театре и активно снималась в кино.

Ранее сообщалось, что умер знаменитый российский художник.