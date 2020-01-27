В понедельник, 27 января, на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали нового президента ПАСЕ. Им стал бельгийский депутат Рик Демс. Об этом сообщает официальный Twitter ПАСЕ.

Сообщается, что бельгийский сенатор Рик Демс на посту президента ПАСЕ сменил швейцарского депутата Лилиан Мори-Паскье.

Глава ПАСЕ избирается сроком на два года, следующие выборы состоятся в январе 2022 года.

Демс в своей инаугурационной речи заявил, что будет "очень активным президентом".

Он также отметил, что связь между правами человека и окружающей средой будет для него приоритетной.

Также Демс подчеркнул:

Нам нужна политика с результатами, нам нужно влиять на повседневную жизнь наших 830 миллионов граждан.

Напомним, что в ПАСЕ жестко отреагировали на отсутствие Украины на осенней сессии. Ранее мы сообщали о том, что будет с делегацией в ПАСЕ. Также мы писали о том, что Верховная Рада Украины примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.