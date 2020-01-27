Легенда баскетбола Коби Брайант погиб 26 января. На борту находилось еще восемь человек. Причиной крушения вертолета могли стать погодные условия, которые повлияли на полет Sikorsky S-76.

Вертолет вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в Таузанд-Окс. Но, судно врезалось в холм в Калабасасе. Перед крушением вертолет 15 минут кружил в воздухе, намотав десять кругов.

Как выяснилось, в Калифорнии стоял густой туман, поэтому условия полета не соответствовали требованиям. В это время ни одно судно не решилось лететь, но пилот и пассажиры Sikorsky S-76 решились на полет. Спортсмен и его семья постоянно пользовались услугами вертолета, поскольку они могли быстро добираться до стадиона "Лос-Анджелес Лейкерс". Судно принадлежало Коби Брайанту.

Читайте также Смерть Коби Брайанта: появились имена всех погибших

Пилоты перед падением решили резко набрать высоту, они хотели преодолеть слой высокой облачности. Но оказалось слишком поздно. Несмотря на это, за три минуты до трагедии вертолет был еще слишком низко - о чем пилота предупредил диспетчер. Sikorsky S-76 набрал высоту более 600 метров над уровнем моря и начал резко падать.

Вертолет ударился о холм на уровне 420 метров.

"Он летел очень низко. Я видел, как вертолет падал и странно тарахтел. Но это было трудно разглядеть, потому что было очень туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это", - рассказал один из очевидцев.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.