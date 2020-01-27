Легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вместе с ним погибло еще восемь человек. Об этом сообщает издание Heavy.

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Вместе с Коби Брайантом, на борту находились его дочь Джинна Мария-Оноре, ее подруга по баскетбольной команде Пэйтон Честер и ее мать Сара, пилот вертолета Ара Зобаян, бейсбольный тренер Джон Альтобелли, его жена Кери и дочь Алисса, также игравшая в одной команде с девочками, а также ассистент наставника баскетболисток Кристина Мозер.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.

Мы писали о том, что скончался известный актер и звезда "Монти Пайтона". А также podrobnosti.ua сообщали о том, что умер легендарный музыкант. Позже стало известно, что вместе с легендой погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Девочка летела на свою игру по баскетболу

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