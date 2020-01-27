Кабмін виділить 86,5 мільярдів гривень на ремонт доріг [ Редактировать ]
86,5 мільярдів гривень планує цього року витратити держава на ремонт і будівництво автодоріг. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр і закликав представників компаній - брати участь у тендерах на підрядні роботи.
Гроші планують залучати як державні, так і від міжнародних фінансових організацій. Уряд хоче відбудувати чотири тисячі кілометрів міжобласних автотрас та дві з половиною тисячі регіональних доріг.
Основні автошляхи - оснастять відеокамерами фіксації руху, загалом встановлять 220 камер. Роботи планують розпочати вже за місяць.
"З першого березня у нас має розпочатися масштабне будівництво. Настільки швидко, наскільки нам погода може дозволити. Ми маємо вийти і будувати для всіх банків лізінгових компаній підрядників. Це має бути чітким сигналом що цього року треба готуватися до максимально раннього початку сезону. Ми, з боку державної влади, спробуємо всі процедури - тендери, папірці, проекти завершити до цього моменту", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
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