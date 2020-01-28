Железобетонная опора упала на троллейбус с пассажирами (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, во Львове на улице Научной случилось происшествие. Так, известно, что две железобетонные опоры контактных сетей упали на троллейбус с пассажирами и автомобиль Mitsubishi Outlander. Об этом передает "РБК-Украина".
Сообщается, что инцидент произошел недалеко от перекрестка улиц Стрыйская - Научная. Движение транспорта на этом участке дороги перекрыто.
"Сначала одна опора внезапно упала на кузов троллейбуса. Во время высадки пассажиров троллейбуса вторая опора упала на автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади", - рассказал водитель троллейбуса полицейским.
На место выехали специалисты "Львовэлектротранс". Устанавливаются причины произошедшего. В результате аварии никто не пострадал.
Ранее мы писали о том, что под Винницей произошло жуткое ДТП. А также под Львовом водитель наехал на полицейского.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
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