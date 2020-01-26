В субботу, 25 января, в Винницкой области вблизи села Ксаверовка случилось серьезное ДТП. Известно, что в результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. Сотрудники спасательной службы обеспечили разрезание отдельных элементов автомобилей и отъединения питания.

Отмечается, что в результате автомобильного происшествия 3 человека получили травмы различной тяжести. Всех пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.

Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.

Также podrobnosti.ua писали о том, что под Львовом водитель наехал на полицейского.