В Киеве на мосту Патона произошло масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Известно, что в результате происшествия пострадали три человека. Они были госпитализированы сотрудниками скорой помощи.

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Авария произошла накануне вечером. Предварительно установлено, что во время движения в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение пяти автомобилей.

Полицейские устанавливают обстоятельства и механизм ДТП, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств. По результатам проверки будет принято решение о правовой квалификации события.

Раньше сообщалось о том, что в центре Киева асфальт "ушел" под землю. А также в Днепре маршрутка сбила женщину на переходе.