Цену на газ для населения изменили: сколько будут платить украинцы [ Редактировать ]
В январе 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей. Так, цена установлена на уровне 4,65 грн за кубометр. Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Как отметили в пресс-службе, цена не включает НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.
Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.
Новая цена рассчитана "Нафтогазом", согласно постановлению Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года.
По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться в соответствии с фактическими биржевыми торгами, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца. Компания будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о соглашении транзита газа, которое позволит снизить цену на газ для потребителей. Напомним, в пресс-службе Минэнерго рассказали, как изменится тариф при нулевом транзите.
Также мы писали о том, что цены на газ для населения снизили. Читайте, как получить льготы и субсидии по новым правилам. А также мы писали о гарантированной рекордно низкой цене на газ для украинцев.
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