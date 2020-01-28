В январе 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей. Так, цена установлена на уровне 4,65 грн за кубометр. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметили в пресс-службе, цена не включает НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.

Новая цена рассчитана "Нафтогазом", согласно постановлению Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года.

По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться в соответствии с фактическими биржевыми торгами, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца. Компания будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о соглашении транзита газа, которое позволит снизить цену на газ для потребителей. Напомним, в пресс-службе Минэнерго рассказали, как изменится тариф при нулевом транзите.

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