Цены на газ: как изменится тариф при нулевом транзите [ Редактировать ]
Цены на газ могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение. Это может произойти в случае прекращения транзита газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго со ссылкой на прогноз "Нафтогаза".
"Если мы не получим договор на транспортировку газа, могут быть значительные колебания цены на рынке", - отметил министр энергетики Алексей Оржель.
В Минэнерго напоминают, что с 1 января потребители могут выбрать вариант фиксированной гарантированной цены газа, которая будет начисляться автоматически и составит 6600 грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки).
При этом уточняют, что в соответствии с действующими на ноябрь тарифами стоимость газа в квартал для конечного потребителя в среднем может составлять около 8000 грн за тысячу кубометров.
"Окончательная стоимость на газ будет корректироваться в зависимости от цены на распределение и транспортировку газа, которая различна в каждом регионе", - отмечают в Минэнерго.
Ранее мы писали о том, что цены на газ для населения снизили. Читайте также, как получить льготы и субсидии по новым правилам.
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