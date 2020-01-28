В Украине выросла средняя заработная плата. Таким образом, в декабре 2019 года она достигла 12 264 грн. Это на 1585 грн больше, чем было в ноябре. Об этом сообщает Госстат.

Больше всего в декабре получали работники финансовой и страховой деятельности - в среднем почти 22 000 грн. В тройку с самыми высокими зарплатами вошли сферы ИТ и государственного управления и обороны.

Самые маленькие зарплаты были в сфере временного размещения и организации питания - в среднем 7280 грн.

По регионам самая маленькая средняя зарплата - в Черниговской области, 8851 грн. Самая большая - в Киеве. Составляет 18 869 грн.

Существенный рост средней зарплаты в декабре связывают с премиями работникам перед новогодними праздниками.

Напомним, Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума

Кроме того, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что темпы роста реальной заработной платы в Украине в 2020 году будут оставаться высокими.