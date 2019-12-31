Темпы роста реальной заработной платы в Украине в 2020 году будут оставаться высокими. Об этом сообщил министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Известно, что рост составит около 10%

Он отметил, что рост зарплаты высокими темпами происходит уже четвертый год подряд - в 2019 году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр также пояснил, что это означает для украинцев.

Выигрывают те, кто имеет квалификации необходимые для отраслей, в которых происходят инвестиции. Там будут новые вакансии и более высокие зарплаты. Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться, - написал министр.

Раньше сообщалось о том, что министр экономики жестоко раскритиковал НБУ. А также Милованов отметил, что в Украине снизился уровень безработицы.