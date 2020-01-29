Китайський коронавірус уперше відтворили в Австралії [ Редактировать ]
Китайський коронавірус уперше відтворили в Австралії. Науковці з Мельбурна виростили мікроорганізм у лабораторії з біоматеріалу інфікованого пацієнта. Вчені переконані - це допоможе у створенні вакцини.
Нагадаю, від небезпечного коронавірусу в КНР загинули 132 людини, понад 6 тисяч - інфіковані. В Україні жодного випадку - не зафіксовано.
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