В среду, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с годовщиной боя под Крутами. Соответствующее обращение появилось на странице президента в Instagram.

Так, президент написал:

102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история, прежде всего, не о победе или поражении, не об оценке решений командования, об исторических и геополитические последствиях.

"Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно преобладал по численности и оружию", - добавил Зеленский.

Мы помним устойчивость и мужество молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал трогательную историю о своей семье. Также Владимир Зеленский заявил, что с конца 2019 года в Черноморском рыбном порту находится контейнер с нерастаможенными игрушками и призвал передать их детдомам, больницам и детям военных.