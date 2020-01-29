Годовщина боя под Крутами: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
В среду, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с годовщиной боя под Крутами. Соответствующее обращение появилось на странице президента в Instagram.
Так, президент написал:
102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история, прежде всего, не о победе или поражении, не об оценке решений командования, об исторических и геополитические последствиях.
"Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно преобладал по численности и оружию", - добавил Зеленский.
Мы помним устойчивость и мужество молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям.
Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал трогательную историю о своей семье. Также Владимир Зеленский заявил, что с конца 2019 года в Черноморском рыбном порту находится контейнер с нерастаможенными игрушками и призвал передать их детдомам, больницам и детям военных.
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