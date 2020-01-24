Президент Украины Владимир Зеленский в Израиле провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. Прямой эфир встречи вели на странице Офиса президента в Facebook.

Во время встречи украинский лидер рассказал три истории об уничтожении евреев в Украине и людях, которые пытались спасти их от верной смерти: священник, девушка и четверо братьев.

Одна из историй тронула премьер-министра Израиля, ведь касалась она непосредственно семьи украинского президента Владимира Зеленского.

"...через 30 лет у него родился внук, который через 40 лет стал президентом и стоит сейчас с вами", - трогательно завершил свою историю Зеленский.

"Спасибо. Это история про то, как не евреи спасли евреев. Мне очень приятно быть сегодня с вами здесь" , - сказал Беньямин Нетаньяху.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.