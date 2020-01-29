Чи відбудеться "Угода століття"? Білий дім опублікував напередодні американський план близькосхідного врегулювання, який у Вашингтоні розробляли майже три роки.

Дональд Трамп презентував його особисто і запевняє - ця ініціатива покладе край давній ворожнечі Ізраїлю і Палестини. Ось тільки чи спрацює цей план? І що саме він передбачає? Дмитро Анопченко прочитав всі 180 сторінок документа.

План Дональда Трампа "Мир заради процвітання" і справді складається з більш ніж ста вісімдесяти сторінок. Тут 23 розділи, де докладно розписано, як у Вашингтоні бачать кордони, статус Єрусалиму, питання безпеки та економіки. Багато що з того, що тут передбачено, - оприлюднено уперше. І у світових столицях намагаються зараз розібратися - а як це має працювати?

Якщо подивитися на сам документ, то головне завдання - взаємне визнання і співіснування двох держав. Ізраїлю і Палестини. Умови теж перераховані. Визнання суверенітету Ізраїлю над єврейськими поселеннями на палестинській території, які існують на зараз; "неподільний" Єрусалим у Вашингтоні пропонують зробити столицею Ізраїлю, а "Східний Єрусалим" - столицею Палестини.

"Угода століття" також передбачає повну демілітаризацію сектора Гази. (ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші військові організації на цій території повинні бути роззброєні), і повну відмову Палестини від збройної боротьби. І все це в обмін на американські інвестиції - як мінімум 50 мільярдів доларів.

Презентацію свого плану Дональд Трамп організував в Білому домі в присутності ізраїльського прем'єра Нетаньяху. Довга промова в прямому ефірі, яку постійно переривали оплесками ... І обіцянки, що після всіх неефективних спроб домовитися саме "угода століття" дасть результат.

У рамках цього плану Єрусалим залишиться неподільною - і це важливо: неподільною столицею Ізраїлю! І я повинен багато зробити для палестинців. Можете мені не аплодувати. Але це правда. Це було б нечесно. Я хочу, щоб угода була вигідною і для Палестини - і це буде так", - наголосив Дональд Трам, президент США.

Ізраїль цей план цілком влаштовує - Нетаньягу відразу ж назвав його "реалістичним шляхом до миру" і пообіцяв почати переговори з палестинцями. А ось їх самих, схоже, взагалі ніхто не питав.

Звістку про оголошення "Угоди століття" в Палестині зустріли масовими протестами. Керівник автономії Махмуд Аббас дав зрозуміти - він не погодиться ні на який інший варіант крім як визнання Палестини в кордонах 1976 року.

"Якщо Єрусалим не буде частиною Палестинської держави, ми що, приймемо це? Із цим неможливо погодитися. Ми від самого початку говорили - ні!", - заявив Махмуд Аббас, президент Палестини.

Протести пройшли і в Туреччині і в ряді інших арабських країн, в тому числі - в Ірані. І ці настрої будуть наростати. Американським дипломатам Держдеп заборонив відвідувати Старе місто Єрусалиму,побоюючись масових акцій непокори і провокацій проти громадян США.

Американська влада до такої реакції готова. Посол США в Ізраїлі Девід Фрідман сказав: у Вашингтоні взагалі не вважають важливим, "яку відповідь в короткостроковій перспективі дадуть палестинці на запропонований їм план". А Майк Помпео - його розповсюдила прес-служба Держдепартаменту - теж запевняє: палестинці в результаті "угоду століття2 підтримають. З часом.

"Угоду століття" відразу ж жорстко розкритикували в Конгресі. Мовляв, Палестині і Ізраїлю дають взаємовиключні обіцянки. Експерти також кажуть - сторони навряд чи вдасться посадити за стіл переговорів.

А ось вирішити передвиборні завдання Трамп таким чином точно зможе. Вихідці з арабського світу і так проти нього, а згуртувати навколо себе американців, що підтримують про-ізраїльську політику, - президенту тепер точно вдасться, а значить "Угода століття" буде працювати на його рейтинг.