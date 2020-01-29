Европарламент одобрил соглашение о Brexit [ Редактировать ]
В среду, 29 января, Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Европарламента в Twitter.
Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за. 49 евродепутатов выступили против, 13 воздержались.
Известно, что голосованию предшествовали дебаты. Часть евродепутатов появились на историческое заседание с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".
Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.
🇬🇧 #Brexit deal approved by 621/049/013 https://t.co/uuY5rGAQjj pic.twitter.com/2KxQEqRpQq— EP PressService (@EuroParlPress) January 29, 2020
Ранее мы писали о том, что Королева Великобритании утвердила Brexit. А также Евросоюз угрожал Великобритании санкциями.
Кроме того, podrobnosti.ua сообщали, что Евросоюз также подписал соглашение о выходе Великобритании.
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