В среду, 29 января, Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Европарламента в Twitter.

Решение о выходе Британии из ЕС приняли 621 голосом за. 49 евродепутатов выступили против, 13 воздержались.

Известно, что голосованию предшествовали дебаты. Часть евродепутатов появились на историческое заседание с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".

Голосование позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.

Ранее мы писали о том, что Королева Великобритании утвердила Brexit. А также Евросоюз угрожал Великобритании санкциями.

Кроме того, podrobnosti.ua сообщали, что Евросоюз также подписал соглашение о выходе Великобритании.