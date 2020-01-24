Евросоюз подписал соглашение о Brexit [ Редактировать ]
В Брюсселе подписано соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Соответствующие документы подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает в Twitter Шарль Мишель.
Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании. Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники. И я заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе, - написал Шарль Мишель.
Что такое Brexit?
Brexit - это сокращение от British exit, дословно переводится как "британский выход". Термином Brexit стали именовать кампанию по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Данную инициативу поддержали 17 миллионов британцев. Все они пожелали покинуть ЕС. Этих результатов хватило для принятия судьбоносного решения. Вместе с тем жители Лондона и Шотландии голосовали против выхода из EC, но их голосов было слишком мало.
Раньше сообщалось о том, что 23 января, стало известно, что Королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.
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