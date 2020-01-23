Королева Британии утвердила Brexit [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, стало известно, что Королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза. Об этом сообщает лидер палаты общин Джейкоб Уильяма Рис-Могг в Twitter.
Таким образом, законопроект приобрел статус закона. Теперь документу предстоит пройти несколько этапов утверждения в Евросоюзе.
Отметим, что в пятницу, 24 января, документ должны подписать главы Совета Европы и Европейской комиссии, европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.
✅ European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz— Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) 23 января 2020 г.
Ранее сообщалось, что Евросоюз угрожает Британии санкциями.
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