Радник президента України Ігор Новіков звинуватив НАК "Нафтогаз" у завищених розцінках на блакитне паливо для споживачів. Він зазначив, що в січні ціни на газ у платіжках були на кілька тисяч гривень більшими за очікувані.

Причина, за словами Новікова, у тому, що монополіст ще влітку закупив блакитне паливо за завищеним тарифом, і тепер його реалізовує споживачам.

Новіков пообіцяв, що звернеться до Володимира Зеленського із довідкою про злочини у сфері енергобезпеки.

Те, що це паливо для населення має коштувати значно дешевше, вважають і в Конфедерації профспілок України. Її очільник Сергій Каплін пропонує прив'язати ціну на газ для громадян до поточних європейських цін.

"Уряд врахував вимоги Профспілок про те, щоб прив'язати ціну на газ для населення до європейської ціни. Якщо вона буде падати, то автоматично, не раз на рік, а кожного місяця буде вниз мінятися ціна для населення на газ. Але ми додатково вимагаємо, щоб у цій формулі нової ціни на газ врахували газ українського видобутку, якого розвідано 1 трильйон 200 мільярдів кубів. Один куб якого коштує 2,50 і ми можемо на 100 років забезпечити українців цим дешевим газом. Я вважаю, що цей показник і український газ, який видобувається тут повинен бути використаний передусім на потреби простих українців. Цього вимагає Конституція, цього вимагає закон "Про ринок газу" і "Обіг газу" в Україні", - наголосив Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.