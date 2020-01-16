В Киеве "поймали на горячем" чиновника космического агентства [ Редактировать ]
В Киеве поймали на взятке руководителя учреждения Национального космического агентства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Как выяснилось, мужчина получил взятку в размере трех тысяч долларов. Он получал ее от частного предпринимателя за подпись соглашения об аренде недвижимости.
"Служащего задержали, решается вопрос об объявлении ему подозрения, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности", - сообщают в офиса прокурора.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке.
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