В Днепре следователи Госбюро расследований поймали сотрудника Нацполиции на вымогательстве взятки и получение 50 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, правоохранитель вымогал у гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности, связанной со сбытом наркотических веществ, которые были найдены во время санкционированного обыска", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось, полицейский за взятку должен был поменять содержимое пакетов с наркотическими веществами на сахарную пудру и передать деньги руководству Днепровского отдела полиции. Его поймали во время получения взятки.

Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.