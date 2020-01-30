В городе Кременчуг Полтавской области произошло побоище между соседями из-за нападения собаки на бездомного кота. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Х_Кременчук".

Во дворе по улице Республиканской пес бросился на кота, и один из жильцов дома решил "проучить" хозяина собаки и начал наносить ему удары металлической трубой по голове.

Очевидцы происшествия разняли дерущихся, а потом вызвали скорую помощь и полицейских.

Как оказалось, мать нападавшего подкармливает котов во дворе, а потому, вероятно, стычка произошла из-за животных.

На место происшествия прибыли следователи и экипаж патрульной полиции. Потерпевшего увезли в больницу, а стражи порядка занимаются правовой оценкой действий нападавшего.

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