Животные "заставили" выйти соседей на побоище [ Редактировать ]
В городе Кременчуг Полтавской области произошло побоище между соседями из-за нападения собаки на бездомного кота. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Х_Кременчук".
Во дворе по улице Республиканской пес бросился на кота, и один из жильцов дома решил "проучить" хозяина собаки и начал наносить ему удары металлической трубой по голове.
Очевидцы происшествия разняли дерущихся, а потом вызвали скорую помощь и полицейских.
Как оказалось, мать нападавшего подкармливает котов во дворе, а потому, вероятно, стычка произошла из-за животных.
На место происшествия прибыли следователи и экипаж патрульной полиции. Потерпевшего увезли в больницу, а стражи порядка занимаются правовой оценкой действий нападавшего.
Ранее мы писали о том, что крупный кот закрылся в квартире. Читайте также, как животные устроили драку на проезжей части. А в городе Турин на 56-летнего итальянца по дороге к рынку с 8 этажа упала кошка, весом 5,8 кг.
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