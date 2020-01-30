На английском острове Уайт женщина устроила прогулку на пляже и нашла окаменелый хвост динозавра. Об этом сообщает издание Daily Mail.

45-летняя Пиппа Фейруэзе обнаружила останки возле деревни Брайстоун. Как выяснилось, останки принадлежат игуанодону, который жил 125 миллионов лет назад.

Часть хвоста, который лежит на поверхности, состоит из шести позвонков. Но, узнать какие еще останки сохранились кроме хвоста практически невозможно, поскольку они находятся под осыпающимся утесом.

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Палеонтолог сообщил, что игуанодоны - очень распространенный вид динозавров, останки которых можна обнаружить почти на всех уголках планеты. Иногда, люди находили целые скелеты гуанодонов.

Но, местных жителей предупредили, что при попытке извлечь останки из земли можно получить травмы. Игуанодоны относятся к Нижнемеловому периоду.

Ранее сообщалось о том, что женщина купила дом и нашла в нем человеческие останки.